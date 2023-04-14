كلوب عن بيلنغهام: لماذا نتحدث عن أشياء لا يمكننا امتلاكها؟

لم يكن لدى يورغن كلوب مدرب ليفربول الكثير ليقوله يوم الجمعة عندما سُئل عن تكهنات وسائل إعلام بأن نادي مرسيسايد انسحب من السباق للتعاقد مع جود بيلنغهام من بوروسيا دورتموند في الصيف.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن ليفربول أنهى سعيه للتعاقد مع الدولي الإنجليزي الذي كان الهدف الرئيسي للنادي في الانتقالات قبل إصلاح شامل الموسم المقبل بعد مسيرة مخيبة للآمال هذا الموسم.



وقال موقع ذا أثليتيك إن دورتموند طلب 130 مليون جنيه إسترليني (162.63 مليون دولار) للاستغناء عن خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاما، والذي سجل عشرة أهداف وصنع سبعة في كافة المسابقات مع النادي الألماني هذا الموسم.



وقال كلوب للصحافيين: لا يوجد شيء لقوله عن ذلك لأكون صادقا. إذا لم نتحدث عن لاعبين نود التعاقد معهم أو لا، فلماذا أتحدث عن هذه الأنواع من التكهنات؟



"الأمر لا يتعلق بجود بيلنغهام لكنني لا أفهم أبدا لماذا نتحدث عن أشياء لا يمكننا نظريا امتلاكها. لا يمكن أن يكون لدينا ستة لاعبين في الصيف كل منهم قيمته مئة مليون. هذا واضح".



وأضاف المدرب الألماني: عليك أن تدرك ما يمكنك القيام به ثم العمل عليه. كم من الأموال المتاحة لدينا ومن ثم علينا العمل بها، كل ما نحتاجه ونريده نحاول بكل الطرق للحصول عليه ولكن هناك لحظات حيث يجب أن تتقبل الوضع وتنسحب.



ويسافر ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 44 نقطة من 29 مباراة، يوم الاثنين المقبل إلى ليدز يونايتد الفريق الوحيد الذي تغلب عليه على ملعب أنفيلد في الدوري هذا الموسم.



وبعد تعادله السلبي مع تشيلسي و2-2 مع أرسنال متصدر الدوري، قال كلوب إن فريقه يتطلع إلى مواصلة الزخم بينما يستعد لخوض "معركة كبيرة" ضد ليدز صاحب المركز 16 على ملعبه.



وقال كلوب الذي يتأخر فريقه بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي: يجب أن نبني على المباراتين في لحظات جيدة. ليس لدينا ما نخسره علينا تجربة أشياء جديدة، وكل شيء على الطاولة. أتطلع للمباراة. ليدز سيقدم أقصى ما لديه. لن تكون مباراة سهلة أبدا. ومن المحتمل أن يكون الجناح لويس دياز متاحا للمباراة بعد تعافيه من إصابة في الركبة.



وقال كلوب عن اللاعب الكولومبي "نحن سعداء بعودته".

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