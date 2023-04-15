فيرونا يفرض على نابولي تعادلا مخيبا

تحضر نابولي المتصدر وميلان حامل اللقب لموقعتهما المرتقبة الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بتعادلين مخيبين، السبت، أمام هيلاس فيرونا صفر-صفر وبولونيا 1-1 توالياً في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخاض نابولي اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد خسارته في منتصف الأسبوع على أرض ميلان صفر-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليسقط للمرة الثانية أمام الفريق اللومباردي في غضون أيام معدودة بعد الخسارة المذلة أمامه على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" برباعية نظيفة في المرحلة قبل الماضية.

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ورغم هذا التعثر في مباراة استعاد خلالها خدمات هدافه النيجيري فيكتور أوسميين، لا يبدو أن أحداً قادر على الوقوف في وجه نابولي بتحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 كونه يتقدم بفارق 14 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

وبدأ المدرب لوتشانو سباليتي اللقاء ضد فريق لم يفز بأي مباراة هذا الموسم خارج الديار ولم يفز سوى مرة واحدة في المراحل السبع الماضية بتشكيلة معدلة من أجل إراحة نجومه استعداداً للأربعاء.

وأبقى سباليتي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا على مقاعد البدلاء التي شهدت عودة أوسيمين بعد تعافيه من إصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نافذة المباراة الدولية نهاية الشهر الماضي أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة، اثنتان منها أمام ميلان حين خسر الفريق الجنوبي برباعية نظيفة في الثاني من الشهر الحالي في الدوري ثم الثلاثاء في دوري الأبطال.

وكان ماتيو بوليتانو والمكسيكي هرفينغ لوسانو وجاكومو راسبادوري عاجزين عن استثمار الأفضلية الميدانية للفريق الجنوبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أخطر الفرص لفيرونا عبر كيفن لاسانيا الذي هدد مرمى أليكس ميريت أكثر من مرة بتسديداته البعيدة.

وفي الشوط الثاني، وجد سباليتي نفسه مضطرا إلى الزج بكفاراتسخيليا والبولندي بيوتر زيلينسكي بدلاً من لوسانو والألماني دييغو ديمه (64) بحثاً عن فك الشيفرة الدفاعية لفيرونا لكن من دون نجاعة، ليدفع بعد ذلك بأوسيمين بدلاً من راسبادوري (73).

وكان النيجيري قريباً من منح فريقه هدف التقدم لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته الصاروخية من العارضة (83)، قبل أن يحصل فيرونا على فرصة الحسم في الوقت بدل الضائع من انفراد للبلجيكي سيريل نغونج لكنه أطاح الكرة بجانب القائم الأيمن، رغم أنه كان وحيداً في مواجهة ميريل (1+90).

وفي نهاية المطاف، تعثر الفريق الجنوبي للمرة للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات (خسارة الدوري ودوري الأبطال أمام ميلان والتعادل السبت مع فيرونا مقابل فوز على ليتشي 2-1) واكتفى بالتعادل الثالث للموسم ضد فريق يصارع من أجل البقاء، إذ يحتل المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.