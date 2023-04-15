هالاند يعادل رقم صلاح ويقود سيتي لفوز سهل على ليستر

أحرز إرلينغ هالاند هدفين ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المكون من 38 مباراة، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه المتعثر ليستر سيتي يوم السبت.



وعزز هالاند من تفوق سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد افتتاح جون ستونز التسجيل لصاحب الأرض بعد خمس دقائق.



وعاد المهاجم النرويجي ليهز الشباك في الدقيقة 25، ويرفع رصيده إلى 32 هدفا ليعادل الرقم القياسي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول من موسم 2017-2018.



وقلص كليتشي إيهانتشو الفارق لليستر في أول مباراة للمدرب الجديد دين سميث قبل ربع ساعة من النهاية.



ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر بعد خوض كل منهما 30 مباراة وقبل مواجهتهما يوم 26 أبريل باستاد الاتحاد.



وبقي ليستر في المركز قبل الأخير وله 25 نقطة متأخرا بنقطتين عن إيفرتون صاحب المركز 17.

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