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أنتوني
انفرد يونايتد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة من 30 مباراة

أنتوني يقود يونايتد للفوز على فورست والانفراد بالمركز الثالث

لندن - رويترز
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أحرز البرازيلي أنتوني هدفا وساهم في هدف آخر، ليفوز مانشستر يونايتد 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست، ويعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل أنتوني الهدف الأول بعد مرور 32 دقيقة، ثم توغل من الجانب الأيمن ومرر كرة نحو زميله المدافع دييغو دالو الذي سدد داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 76.

وانفرد يونايتد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي خاض العدد ذاته وتراجع إلى المركز الرابع.

ويتقدم يونايتد بست نقاط على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي خاض مباراة أكثر، في ظل صراع قوي على الوجود ضمن أول أربعة مراكز من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد فورست عند 27 نقطة من 31 مباراة ويحتل المركز 18، ويتأخر بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 74 نقطة من 31 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.

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