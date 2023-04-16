المصري فرج يفوز بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش

أثبت المصري علي فرج أن المرة الرابعة ربما تكون الأكثر حظا وليست الثالثة كما هو معتاد عندما أحرز لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بالفوز 3-1 على دييغو إلياس لاعب بيرو يوم الأحد.



وحسم المصنف الخامس عالميا المباراة بنتيجة 13-11 و5-11 و11-8 و11-9 في 59 دقيقة.



وخسر فرج في النهائي في آخر ثلاث نسخ في 2019 و2021 و2022 بعد إلغاء المنافسات في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.



وواصل فرج البالغ عمره 30 عاما هيمنته الرائعة في مواجهاته المباشرة أمام إلياس إذ حقق انتصاره رقم 17 على منافسه مقابل ثلاث هزائم.



وهذا هو اللقب رقم 30 لفرج المصنف الأول عالميا سابقا والذي غاب للإصابة في الفترة الماضية.



وأهدر إلياس فرصة الاحتفال بتقدمه إلى صدارة التصنيف العالمي بإحراز لقبه الأول في بريطانيا.



وسينتزع اللاعب البالغ عمره 26 عاما صدارة التصنيف من مصطفى عسل مستفيدا من إيقاف اللاعب المصري لمدة ستة أسابيع من قبل رابطة المحترفين.

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