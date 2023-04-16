مونزا يزيد جراح إنتر ميلان

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سجل المدافع لوكا كالديرولا هدف الفوز لمونزا في شباك إنتر ميلان في الدقيقة 78 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
الفوز رفع رصيد مونزا إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 51 نقطة في المركز الخامس.
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وحقق لاعبو إنتر رقما تاريخيا سلبيا بعدما خسروا آخر 3 مباريات على أرضهم دون تسجيل أي هدف فيها للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي.
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