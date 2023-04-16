يوفنتوس يسقط للمباراة الثانية تواليًا ويبتعد عن أوروبا

سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بخسارته الأحد ضد مضيفه ساسوولو 0-1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو 2-1، قبل أن يتعرض الأحد للهزيمة السابعة في "سيري أ" هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 64.

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ورغم حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

وَلَو نجح في الخروج فائزًا من آخر مباراتين، لكان الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، إلا أنه يجد نفسه على بعد 9 نقاط من الروسونيري.

وفي حال فشله في التأهل إلى المسابقة القارية الأم من بوابة الدوري، فإن الفرصة متاحة أمامه عبر لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ دخل مباراة الأحد بعد أن تفوق 1-0 على سبورتينغ في ذهاب الدور ربع النهائي الخميس قبل مباراة الإياب في البرتغال الأسبوع المقبل.

وفي مباراتين أخريين، تعادل ليتشي السادس عشر مع سمبدوريا المتذيل وتورينو الثاني عشر مع ساليرنيتانا الخامس عشر بالنتيجة ذاتها 1-1.

وستكون الفرصة سانحة لروما لاحقًا للانفراد بالمركز الثالث عندما يستقبل أودينيزي.