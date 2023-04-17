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أرتيتا
أرتيتا من لقاء وست هام

أرتيتا يتحسر: كان علينا أن نكون أكثر قسوة

لندن - د ب أ
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اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه يجب على فريقه أن يكون أكثر قسوة، وذلك بعدما فقد تقدمه بهدفين ليُفرض عليه التعادل للمرة الثانية في ظرف أسبوع في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفقد أرسنال تقدمه أمام مضيفه وست هام، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 - 2 في ملعب لندن الأولمبي.

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وأضاف أرتيتا مدرب أرسنال: لقد بدأنا اللقاء بشكل رائع مجددا، وسيطرنا على المباراة، استحوذنا وسجلنا هدفين وبعد ذلك قمنا بارتكاب خطأ كبير.

وأوضح: لقد توقفنا عن اللعب بطريقتنا من أجل تسجيل هدف ثالث أو رابع، بدا الأمر سهلا جدا. منحنا وست هام الأمل والفرصة، وتمكنوا من استغلالها بشكل جيد.

وتابع: لقد فعلوا بذلك بطريقة رائعة للغاية ومباشرة، لقد عانينا للخروج من تلك المباراة، إذا لم تكن تدافع عن منطقتك بشكل أفضل، سيكون عليك القيام بالعديد من الأمور بشكل أفضل.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وست هام المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

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