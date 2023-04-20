الإصابات تثير قلق ريال مدريد قبل مواجهة سيتي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد سيغيب لأسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق ما يثير مخاوف حامل اللقب قبل مواجهة مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.

وخرج ألابا (30 عاما) بين الشوطين خلال الفوز 2-صفر على تشيلسي في لندن بإياب دور الثمانية، حين كرر ريال نتيجة الذهاب.

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وغيابه المحتمل سيعقد مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أمام سيتي، إذ يفتقد جهود المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو للإيقاف في لقاء الذهاب في سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن النمساوي ألابا الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة بالدفاع وخط الوسط أصيب بتمزق عضلي بسيط في ربلة الساق، وقد يغيب لمدة أسبوعين.



‬ووفقا لتقديرات أولية سيغيب عن مباريات سيلتا فيغو وجيرونا وألميريا وريال سوسيداد في الدوري المحلي.

ويخوض ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا في السادس من مايو ثم يستضيف سيتي بعد ثلاثة أيام.

ولم يصدر النادي بيانا حتى الآن بخصوص ألابا الذي استعاد مستواه مؤخرا بعد فترة إصابة في ربلة الساق أيضا منذ الفوز 5-2 على ليفربول في أنفيلد بذهاب دور 16 بدوري الأبطال.