بايرن ميونخ في مرمى النيران: إدارة ترتجف سترحل قريبا

تسببت النتائج الهزيلة التي حققها فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في الفترة الأخيرة وعملية صنع القرار، لتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، وكذلك حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي.

وبدا التساؤل حول مستقبل كان بشكل خاص مطروحا بشدة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد خروج بايرن الموجع من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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تولى كان قائد منتخب ألمانيا وبايرن السابق المسؤولية خلفا للأسطورة كارل هاينز رومينيغه عام 2021.

وتعرض كان وصالح حميديتش لانتقادات مؤخرا بسبب القرار المفاجئ بإقالة المدرب يوليان ناغلسمان، حيث يتولى توماس توخيل المسؤولية الآن.

ورغم تولي توخيل المسؤولية، استمرت نتائج بايرن الباهتة، حيث خرج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا بخسارة مباغتة على ملعبه أمام فرايبورغ، قبل أن يودع أيضا دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخشى بايرن من الخروج هذا الموسم خال الوفاض، حيث يتصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) حاليا، متفوقا بفارق نقطتين فقط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية في افتتاحية موقعها على الإنترنت يوم الخميس "الآن كان يرتجف" في إشارة إلى موقف كان عقب خروج الفريق البافاري من دوري الأبطال، إثر تعادله 1 - 1 مع ضيفه مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية يوم الأربعاء.

وفشل بايرن في تعويض خسارته القاسية صفر - 3 أمام منافسه الإنجليزي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بعدما سقط أمامه في فخ التعادل على ملعب (أليانز أرينا).

أوضحت بيلد أن نتائج كان كرئيس تنفيذي لبايرن "لا ترتقي للطموحات"، مشيرة إلى أنه مثل ناغلسمان، ينبغي أن تقاس كفاءته بنجاحه في تحقيق النتائج المرجوة.

من جانبها، كتبت مجلة (كيكر) الألمانية الرياضية: السؤال الذي يثار الآن هو متى سيتم طرح الثقة في قرارات مسؤولي بايرن؟، إلى متى سيراقب أولي هونيس (رئيس بايرن السابق)، الذي لا يزال قويا، الأحداث الجارية مع مجلس الإشراف؟

وذهب النرويجي يان آج فيورتوفت، لاعب الدوري الألماني السابق الذي يعمل محللا تليفزيونيا حاليا في بلاده، إلى أبعد من ذلك، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع (تويتر) الإلكتروني للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس: قيل لي إن هناك (عملية جارية) و(مسألة وقت) قبل الإطاحة بأوليفر كان من منصبه.

وأضاف فيورتوفت، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت السابق "كان هناك حديث" عن أن رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر يمكن أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي أيضا بشكل مؤقت أو ربما يعود هونيس من جديد.