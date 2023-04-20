نجم المغرب ينفجر في وجه فريقه.. ويهدد بالرحيل

أبدى المدافع المغربي نصير مزراوي غضبه الشديد بسبب استبعاده من مباريات فريقه الحالي بايرن ميونخ الألماني، مهددًا بالرحيل عنه إذا استمر الوضع كما هو عليه.
وانتقل المدافع الذي خاض غمار منافسات كأس العالم 2022 واستطاع الوصول رفقة فريقه إلى المركز الرابع في إنجاز تاريخي، إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الحالي، مشاركًا في 20 مباراة فقط مع النادي البافاري، وتخلل تلك الفترة غيابه لأكثر من شهر ونصف بسبب إصابته بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا.
وقال مزراوي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: أشعر بأنني منسي، الوضع مخيب للآمال.
وتابع: لم أعد الخيار الثاني أو الثالث في مركزي، إذا استمر الوضع على هذا النحو فهذا ليس ما أريده أو ما أستحقه.
وأردف: أنا لائق تماما من الناحية البدنية منذ شهرين. لكنني لم أحصل على أي دقائق، علاقتي جيدة مع توخيل لكن الأمر أصعب مما كان عليه مع ناغلسمان.
وختم: الوقت لا يزال مبكرا على الحديث بشأن ما سيحدث في الصيف. لكن أحيانا تحدث الأمور بشكل سريع في كرة القدم.
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