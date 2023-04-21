الإرهاق الذهني يقلق غوارديولا قبل المباريات المقبلة

بعد الخروج أربع مرات متتالية من قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يأمل بيب غوارديولا في تخلص لاعبي مانشستر سيتي من الإرهاق الذهني وسط جدول مباريات متكدس قبل مواجهة شيفيلد يونايتد يوم السبت.

ويطارد سيتي لقبا جديدا في صراعه بجبهات متعددة هذا الموسم، إذ بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التفوق 4-1 على بايرن ميونخ في مجموع مباراتين يوم الأربعاء.

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كما يخوض منافسة شرسة مع أرسنال في الدوري الممتاز، وسيواجهه يوم الأربعاء المقبل في قمة قد تحسم اللقب.

لكن غوارديولا يركز أولا في مواجهة شيفيلد القريب من العودة للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين يوم الجمعة: نتمنى أن ننجح، في الموسم الماضي وصلنا إلى نفس النقطة، وفي ثلاث مرات بآخر أربع سنوات ومستوانا لم يكن جيدا، والسبب الإرهاق.

وأضاف: يجب أن ننجح هذه المرة، دور الثمانية في دوري الأبطال كان شاقا ويجب أن نتعافى، في كل موسم أشعر بأننا لسنا مستعدين، أتمنى أن نتحلى بالجاهزية هذه المرة.

وخسر سيتي من ليفربول في قبل نهائي النسخة الماضية، ويبدو شيفيلد خيارا أسهل رغم أنه أطاح ببرايتون ومانشستر يونايتد، لكن غوارديولا لا يتفق مع هذا الاعتقاد.

وتابع: شاهدت شيفيلد بالأمس بعد العودة من ميونخ، هو على بعد مباراة أو مباراتين من التأهل للدوري الممتاز، ستكون مباراة في غاية الصعوبة.

"يتمتع شيفيلد بقدرات كبيرة ويجيد تنفيذ الضربات الثابتة ويتحلى بالشراسة".

وسيفقد سيتي جهود المدافع نيثن آكي الذي عانى من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1-1 مع بايرن في الإياب بينما يستعد فيل فودن للبدء أساسيا بعد العودة لمقاعد البدلاء في ميونخ.

ويخوض سيتي قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في سبعة مواسم لكنه لم يتوج باللقب منذ سحق واتفورد 6-صفر في 2019.