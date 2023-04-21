بسبب رونالدو.. جامع توقيعات يتحول من مديون إلى مليونير

ساعد الإصرار والعزيمة والكثير من الحظ بيتر جونسون على سداد دينه وأن يصبح مليونيرا بعدما امتهن جمع التوقيعات وكوّن إمبراطورية خاصة به.

كان البريطاني جونسون مفتونًا بكل ما يتعلق بالرياضات الكبرى وتذكاراتها منذ طفولته، ومع تقدمه بالعمر أدرك أن التوقيعات مرغوبة بشكل كبير -وبالتالي أكثر قيمة- من غيرها.

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أسس جونسون شركة لجمع التوقيعات وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه كان مديونًا بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني عندما أسسها، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مركزًا رئيسيًا لأي شيء يتعلق بالرياضيين بعد 4 سنوات ونصف من العمل.

ومع ذلك، ساعده لقاء خطط له جيدا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في انطلاق الشركة وبدء رحلته إلى أن يصبح مليونيرا.

وتحدث بيتر لـ "ديلي ميل" قائلًا: كان ريال مدريد يلعب مع مانشستر يونايتد، تابعت حافلة ريال مدريد من المطار إلى الفندق وقمت بحجز غرفة في محل إقامتهم.

وأضاف: كنت أعرف أنهم يقيمون في الطابق العلوي، ووجدت المصعد يستقر هناك لمدة بسيطة ثم بدأ في النزول إلى الدور الأرضي.

وتابع: حينما فُتحت أبواب المصعد صُدمت، وجدت رونالدو أمامي فأخبرته بأن يوقع لي بعض الأشياء، ومن هنا بدأت رحلتنا.

لم يكن رونالدو هو الفائز الوحيد بالكرة الذهبية الذي ساعد جونسون في بدء عمله، إذ وصل به الأمر إلى حجز "تذكرة وهمية" إلى برشلونة فقط ليمر من البوابة ذاتها التي سيمر خلالها نجوم برشلونة السابقون ميسي ونيمار وسواريز.