تن هاغ ينفجر: ما يحدث من لاعبي يونايتد غير مقبول

كشف إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعبيه افتقدوا الشغف معتبرا طريقة خروجهم من دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم "غير مقبولة" بعد الخسارة 3-صفر في إشبيلية يوم الخميس.

وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدفين في رامون سانشيز-بيزخوان ملعب إشبيلية، صاحب المركز 13 في الدوري الإسباني، ليخسر يونايتد بنتيجة إجمالية 5-2.

مادة اعلانية

وارتكب يونايتد الكثير من الأخطاء الفادحة وخاصة من الحارس ديفيد دي خيا والمدافع هاري ماغواير المسؤولين عن هدفين.

وردا على قتال إشبيلية أكثر من فريقه أبلغ تن هاغ الصحفيين: يجب أن أقر بذلك، هذا مؤلم وقاس لكنها الحقيقة.

وناشد المدرب الهولندي لاعبي يونايتد إظهار رغبة أكبر والثبات عند امتلاك الكرة.

وأضاف: حين تتعرض لضربة يجب أن تتعامل معها وتصمد، لا يتعلق الأمر بمهارات اللاعبين وإنما بالشخصية، يجب التحلي بالثبات والرغبة والشغف.

"يجب امتلاك رغبة أكبر في الفوز، لذا ما حدث ليس مقبولا".

ويلتقي يونايتد مع برايتون أند هوف ألبيون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد قبل زيارة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.