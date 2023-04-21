زوجة حكيمي عقب الانفصال: أذهب إلى الطبيب النفسي.. ولست نادمة

كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك شريكة الظهير المغربي أشرف حكيمي السابقة، أنها تذهب إلى الطبيب النفسي بانتظام، وأنها غير نادمة على فشل زواجها من لاعب باريس سان جيرمان لأنها فعلت كل ما بوسعها.
وطلبت عبوك التي تمتلك جذورا ليبية - تونسية الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب شابة فرنسية في 27 فبراير الماضي. وحين طالبت بنصف ثروته، اكتشفت أنه لا يملك شيئاً، وأن كل أملاكه، من مجوهرات وعقارات وثروة مالية مسجّلة باسم والدته.
قال عبوك لمجلة "Elle Magazine": هناك أيام أكون فيها بخير وأيام أخرى عليك أن تعرف كيف تتعامل مع الضربات وتتخذ قرارات معقدة أحيانًا.
وتابعت: عندما تمر بتجربة الانفصال، عليك أن تعيد هيكلة حياتك، الشيء المهم هو أن بالي مرتاح الآن لأنني حاولت وفعلت كل ما بوسعي، احتجت إلى وقت لأستوعب الصدمة.
وأضافت: أولويتي ليست عملي، إنها عائلتي الصغيرة، إنها أطفالي، وسعادتي تأتي أولاً من خلال التواجد معهم ورؤيتهم يكبرون بدلاً من الذهاب بعيدًا للتصوير لمدة ستة أشهر.
وختمت حديثها قائلة: أذهب إلى الطبيب النفسي مرة واحدة كل أسبوع. الصحة العقلية مهمة للغاية، لا أشعر بالأسف أو الندم على ما فات.
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