مونديال تحت 20 عاماً: مجموعة نارية لممثلي العرب العراق وتونس

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي سحبت، الجمعة، في بوينس آيرس، ممثلي العرب العراق وتونس في مجموعة واحدة إلى جانب الأوروغواي وإنجلترا.

ووقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلا من ماليزيا في مجموعة سهلة للغاية لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبيا هي أوزبكستان وغواتيمالا ونيوزيلندا. والأمر ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية وغامبيا وهندوراس.

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وجاءت إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت ايضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

ومن المفارقات أن منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً الذي يدربه نجم "ألبي سيليستي" السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كاس العالم في الأرجنتين بدلا من ماليزيا.

وهنا القرعة

المجموعة الأولى: الأرجنتين، أوزبكستان، غواتيمالا ونيوزيلندا

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الاكوادور، فيجي وسلوفاكيا

المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، اسرائيل وكولومبيا

المجموعة الرابعة: ايطاليا، البرازيل، نيجيريا وجمهورية الدومينيكان

المجموعة الخامسة: الاوروغواي، العراق، انجلترا وتونس

المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا، غامبيا وهندوراس