هاو يطالب نيوكاسل باللعب دون خوف أمام توتنهام

ناشد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد فريقه اللعب دون خوف حين يستضيف توتنهام هوتسبير في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الخامس والذي لعب مباراة أكثر، ويتطلع فريق هاو للعودة لدوري أبطال أوروبا لأول مرة خلال 20 عاما.

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وأبلغ هاو الصحافيين يوم الجمعة: لا مشكلة لدي في قول إنها أهم مباراة بالموسم، نريد خوض مباريات كبرى والتعبير عن أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة، لا نريد أن نلعب بخوف.

وأضاف: الكثير من الأشياء تتوقف على ما سيحدث هذا الأسبوع، سنلعب ثلاث مباريات في أسبوع وتنتظرنا لحظات هائلة في تسع مباريات متبقية.

وسيسعى نيوكاسل للتعافي من خسارته 3-صفر من أستون فيلا الأسبوع الماضي وقال هاو إنه شاهد مؤشرات إيجابية من فريقه بعد الهزيمة.

وتابع: لم يكن الأداء المعتاد منا، يجب التحلي بالثبات داخل وخارج ملعبنا، تدربنا بشكل جيد ولم نفقد طاقة وأنا واثق من تحسن الأداء واللعب بتركيز في مرحلة حاسمة في نهاية الموسم.

وتعزز عودة ميغيل ألميرون، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، صفوف نيوكاسل بعد غيابه عن أربع مباريات بالمسابقة بسبب إصابة عضلية، وشارك بديلا أمام فيلا.