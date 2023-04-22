أرتيتا: شعرت بـ"الخواء" عقب صافرة نهاية مباراة ساوثهامبتون

تتقلص احتمالات فوز أرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ نحو 20 عاما مع توالي المباريات، لكن المدرب ميكيل أرتيتا ما زال يعتقد أن فريقه الشاب يمكنه السيطرة على مانشستر سيتي.



وفي المباراة الثالثة على التوالي، مر المدرب الإسباني بسلسلة كاملة من المشاعر، حيث تعادل فريقه 3-3 على أرضه أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب أمس الجمعة بعد أن تأخر 2-صفر في أول 15 دقيقة.



وأنقذت الأهداف المتأخرة للقائد مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا نقطة مثيرة قد تكون حيوية في سعي أرسنال للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004.



لكن ما حدث من قبل، حيث سجل ساوثهامبتون ثلاثة أهداف سهلة، يشير إلى أن افتقار أرسنال للخبرة في خضم الصراع على الفوز باللقب سيثبت في النهاية أنه مؤثر.



واعترف أرتيتا بأنه شعر "بالخواء" عند صفارة النهاية، ومع ذلك سينتقل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل فيما يمكن أن تكون مواجهة مصيرية مع تفوقه بفارق خمس نقاط.



ومع ذلك، يملك سيتي مباراتين مؤجلتين وستكون هزيمة أرسنال يوم الأربعاء بالتأكيد نهاية المطاف.



ورغم خسارة ست نقاط في آخر ثلاث مباريات وزيادة الضغوط على أرسنال وإمكانية تعثره تحت الضغط، أشاد أرتيتا بشخصية لاعبيه وقال إنه سيستمتع بمعركته أمام فريق المدرب بيب غوارديولا يوم الأربعاء.



وأضاف أرتيتا: لا أطيق الانتظار، فهذه هي المباريات التي تريد أن تلعبها. عندما يكون كل شيء على المحك، عليك الذهاب إلى هناك للفوز.



"إنها متعة هذه الرياضة، فأنت تريد أن تكون في هذه المواقف. سنحظى برحلة رائعة إلى مانشستر وسنستعد بشكل جيد حقا".

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