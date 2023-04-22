اتحاد الكرة الإنجليزي يطالب بالعثور على "قميص مفقود"

طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالعثور على قميص النجم الدولي السابق بوبي مور الفائز مع منتخب الأسود الثلاثة بلقب كأس العالم، وعرضه أمام الشعب الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فإن تينا الزوجة الأولى أبلغت عن ضياع القميص رقم 6 لبوبي مور القائد السابق لمنتخب إنجلترا، والذي قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 1966 بالفوز على ألمانيا الغربية في النهائي.

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وقالت تينا: إذا كان هناك شخص ما يرتدي القميص، فإنني أناشده أن يأتي إلينا، ويشرح كيف وصل إليه.

وأضافت: أود حقًا إعادة هذا القميص إلى حيث ينتمي، معي، ومع عائلتي، ومع الأمة، ليحصل الجميع على فرصة للنظر إليه والاستمتاع بإنجازات بوبي.

ولعب مور في صفوف وست هام يونايتد وفولهام وشارك في 108 مباريات، قبل وفاته في 1993 بسرطان الأمعاء.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: بوبي مور بطل إنجلترا، سيكون من الرائع لو أن هناك طريقة لإيجاد قميصه التاريخي الذي فاز به بلقب كأس العالم، وعرضه أمام الشعب.