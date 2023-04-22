دفاع اتحاد جدة مع سانتو.. نظافة شباك مضمونة بنسبة 60%

يمتاز دفاع اتحاد جدة هذا الموسم بصلابة كبيرة جعلته يحافظ على نظافة شباكه فيما يقرب من 60% من جميع المباريات التي خاضها في مختلف البطولات هذا الموسم.

ويخوض دفاع فريق مدينة جدة اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الهلال مساء الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.

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وحافظ دفاع الاتحاد بالإضافة إلى حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي على نظافة شباك الفريق في 16 لقاء من أصل 27 مباراة لعبها أصفر الغربية هذا الموسم بجميع البطولات، بنسبة نجاح تصل إلى 59.2%.

وخاض الاتحاد 23 مباراة بدوري "روشن" السعودي للمحترفين، استقبل خلالها غروهي 8 أهداف فقط حتى الآن محافظًا على نظافة شباكه في 15 مناسبة، وفي كأس الملك سجل خصوم الفريق هدفين خلال لقائي ثمن وربع النهائي، أما في بطولة السوبر، أسكن البرازيلي تاليسكا لاعب النصر الهدف الوحيد الذي دخل مرمى الحارس البرازيلي خلال مباراتي البطولة، في لقاء نصف النهائي.

وساعدت الـ15 مباراة التي لم يستقبل فيها غروهي أي أهداف على أن يتجاوز رقم الحارس محمد الدعيع ويصبح الأكثر حفاظا على نظافة شباكه خلال موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين.

وفي خط الدفاع، يعد الحارس البرازيلي هو أكثر لاعب شارك مع الفريق في عهد المدرب البرتغالي نونو سانتو، بـ 2490 دقيقة خلال 27 لقاء بكافة البطولات، ثم المدافع المصري أحمد حجازي بـ 2400 دقيقة، يليه مواطنه محور خط الوسط الدفاعي طارق حامد الذي شارك في 2173 دقيقة ويأتي في المركز الرابع برونو هنريكي (1848 دقيقة)، وخامسًا قلب الدفاع أحمد شراحيلي بـ1676 دقيقة.

وقام لاعبو الاتحاد بـ206 افتكاك ناجح بنسبة نجاح بلغت 56.7%، ونجحوا في 1023 التحامًا، وتصدر حجازي قائمة أكثر مدافعي الاتحاد تشتيتا للكرة بـ94 مرة.