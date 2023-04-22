دورتموند يضرب بقوة ويقتنص صدارة البوندسليغا بعد تعثر بايرن

اقتنص بوروسيا دورتموند صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 4 - صفر تزامنا مع خسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على ملعب مضيفه ماينز 1 - 3 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورغ مضيفه بوخوم 5 - 1 كما حقق فيردر بريمن فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين 4 - 2 في الوقت الذي فاز فيه كولون على مضيفه هوفنهايم 3 - 1.

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ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على بايرن الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، فاز دورتموند على ضيفه فرانكفورت بأربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وافتتح الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند في الدقيقة 19 وبعدها بخمس دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وأحرز ماتس هوميلز الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 41 ثم عاد دونيايل مالين وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.