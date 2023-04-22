صلاح يحقق أمنية ابن أسطورة ليفربول

حقق الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول أمنية نجل أسطورة الفريق ستيفن جيرارد، بعدما كشف الأخير أن ابنه يحب صلاح أكثر مما يحبه هو شخصيا.

ورافق ليو ستيفن جيرارد، صلاح، أثناء دخول اللاعبين لأرضية ملعب "أنفيلد" قبل بداية مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست.

مادة اعلانية

وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

وتعادل مورغان جيبس وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابلة تحمل "#WhenStevieMetSalah" أي حينما يلتقي ستيف بصلاح في مارس الماضي، قال خلالها الأول: لاعبي المفضل الآن هو أنت، لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني، أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا في المرتبة الثانية.