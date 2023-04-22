قمة مثيرة بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك

يستضيف اتحاد جدة نظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك، مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع الفائز من مباراة النصر والوحدة التي تقام مساء الاثنين في الطرف الثاني من نصف نهائي البطولة.

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ويأتي الهلال إلى جدة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في ديربي الرياض يوم الثلاثاء، على جاره النصر بهدفين دون رد سجلهما النيجيري أوديون إيغالو.

ولا تختلف الحال كثيرًا عند أصفر الغربية، الذي حصل على راحة لأكثر من 10 أيام بعد انتصاره على الوحدة 2-1 في دوري "روشن" السعودي للمحترفين الذي يتصدره مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر مع تبقي مباراة للأول.

ووصل فريق مدينة جدة إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه على الشباب في دور الـ16 والفيحاء في ربع النهائي، كليهما بركلات الترجيح.

أما الهلال فتخطى الاتفاق برباعية دون رد في ثمن النهائي، ثم أقصى الفتح بثلاثة أهداف لهدف في الدور التالي.

ويبحث الاتحاد عن فوزه الأول على الهلال في جميع المسابقات، منذ أبريل 2021 في إياب مسابقة الدوري، حينما انتصر بهدفي عبد المحسن فلاتة وسعود عبد الحميد.