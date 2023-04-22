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لامين
لامين يامال

ناشئ من أصول مغربية يدخل تاريخ برشلونة

برشلونة - د ب أ
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وصف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، جناحه الشاب لامين يامال البالغ من العمر 15 عاما، بأنه لاعب لا يخشى شيئا، بعدما أصبح أصغر لاعب ينضم لقائمة النادي الكتالوني في البطولات الرسمية.

وتدرج يامال لاعب المنتخب الإسباني تحت 19 عاما، في قطاعات الناشئين في صفوف برشلونة، وضمه تشافي لقائمة فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد غدا الأحد بالدوري الإسباني، علما أنه سيكمل عامه السادس عشر في يوليو المقبل.

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وقال تشافي يوم السبت: هو لاعب بإمكانه مساعدتنا لأنه موهوب، لديه شخصية كبيرة، يجيد التعامل في المواقف الفردية، وهو قوي، وأنا مقتنع بقدرته على مساعدتنا.

وأضاف: لقد تحدثت معه، وهو سعيد وممتن، إذا سمحت الظروف سيكون بمقدوره مساعدتنا، إنه مستعد.

ولدى سؤاله عما إذا كان يامال يذكره بأي من النجوم السابقين لبرشلونة، أجاب تشافي: إنه موهوب بالفطرة.

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