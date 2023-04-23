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النصر الوحدة
لقطة من مواجهة سابقة بين الفريقين

النصر والوحدة يتواجهان في كأس الملك لتعويض خيبة أمل الدوري

العربية.نت
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يستضيف النصر نظيره الوحدة مساء الاثنين في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الملك، على ملعب "الأول بارك".

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة الاتحاد والهلال التي تقام مساء الأحد على عشب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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ويتطلع النصر إلى الانتصار لاستعادة التوازن بعد هزيمته أمام جاره الهلال في ديربي الرياض خلال منافسات الدوري بهدفين دون رد سجلهما النيجيري إيغالو، مساء الثلاثاء.

ويعاني الوحدة في المسابقة المحلية إذ لم يذق طعم الانتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة، بعد سلسلة مخيبة للآمال من 3 تعادلات وخسارتين.

وفي دور الـ16، انتصر النصر على العدالة بهدفين دون رد، وفاز الوحدة على ضمك بهدف أنسيلمو، وفي الدور التالي تخطى النصر أبها بثلاثية مقابل هدف، وانتصر الوحدة على الباطن 2-1.

وفاز النصر على الوحدة ذهابًا وإيابًا هذا الموسم، سجل الكاميروني فينسنت أبوبكر هدف المباراة الوحيد في الأسبوع الأول، وفي الإياب تألق الأسطورة البرتغالية وسجل "سوبر هاتريك" قاد به فريقه لانتصار عريض بأربعة أهداف دون رد.

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