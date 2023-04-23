ريكسهام يكمل قصته الخيالية بدعم نجمي هوليوود

أكمل ريكسهام قصته الخيالية وعاد إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب 15 عاما بفضل دعم مالكيه من نجوم هوليوود والفوز 3-1 على بوريهام وود يوم السبت.



وكانت كل الأنظار متجهة نحو مالكي النادي رايان رينولدز وروب ماكليني، مع البحث عن الفوز والعودة إلى دوري الدرجة الرابعة.



وهدد بوريهام وود بإفساد الحفل عندما تقدم بهدف في الدقيقة الأولى، لكن إليوت لي أدرك التعادل بعد 15 دقيقة ليعود الهدوء إلى ملعب ريسكورس الممتلئ تماما بالمشجعين في ويلز.



وتحولت أجواء الترقب إلى احتفالات عقب الاستراحة بعدما أحرز المهاجم بول مولين هدفين، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة 71.



وضمن ريكسهام بهذا الفوز التتويج بلقب دوري الدرجة الخامسة بعدما رفع رصيده إلى 110 نقاط مقابل 106 نقاط لفريق نوتس كاونتي.



واجتاح الآلاف أرض الملعب بعد انتهاء المباراة وأطلق المشجعون الألعاب النارية باللون الأحمر احتفالا بالصعود.



وقال رينولدز لشبكة (بي.تي سبورت) التلفزيونية التي بثت المباراة مباشرة في بريطانيا: لست متأكدا إن كان بوسعي التعبير عما حدث الليلة. لا أزال غير قادر على التعبير.



وأضاف: الشيء الذي كان يدور في ذهني بشكل متكرر هو قول الناس في البداية ‭'‬لماذا ريكسهام؟ لماذا ريكسهام‭'‬. هذا بالضبط يوضح لماذا ريكسهام، وما يحدث الآن هو السبب.



وكان النادي الويلزي العريق الذي تأسس قبل 158 عاما قد هبط في 2008 وواجه العديد من الأزمات المالية وسوء الحظ في ملاحق التأهل، قبل أن يستحوذ عليه الممثل الكندي رينولدز والممثل الأميركي ماكليني في نوفمبر 2020 وتتبدل الأمور تماما هناك.

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