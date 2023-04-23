ميلان يستعيد توازنه محليا بنقاط ليتشي

فاز فريق ميلان على ضيفه ليتشي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إنتر ميلان على إمبولي 3 - صفر، وأودينيزي على كريمونيزي 3 - صفر، ومونزا على فيورنتينا 3 - 2.

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ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 40 و75.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ليتشي عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.