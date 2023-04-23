اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميورا
شارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000

ميورا يشارك للمرة الأولى مع فريق برتغالي وهو في 56 عاما

لشبونة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازا جديدا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاما.

ونزل ميورا بديلا في الدقيقة 90 في فوز فريقه، الذي انتقل إليه معارا من يوكوهاما هذا العام، 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو يوم السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاما وشهرا واحدا و24 يوما".

ولعب ميورا، الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو أربعة عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي.

وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000. وساعد ميورا، ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا في 1992.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم توقف مطار الخرطوم.. دول تباشر في إجلاء بعثاتها من السودان رغم توقف مطار الخرطوم.. دول تباشر في إجلاء بعثاتها من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط