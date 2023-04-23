نيوكاسل يلقن توتنهام درسا قاسيا ويسحقه بسداسية

أحرز نيوكاسل خمسة أهداف في أول 21 دقيقة ليلقن ضيفه توتنهام هوتسبير درسا قاسيا ويسحقه 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل مثالي إذ افتتح جيكوب ميرفي التسجيل بعد دقيقتين ثم أضاف زميله غويلينتون الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.
وعاد ميرفي ليهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة التاسعة، وسجل السويدي ألكسندر إيساك هدفين في غضون ثلاث دقائق ليجعل النتيجة 5-صفر بحلول الدقيقة 21.
وقلص هاري كين الفارق لتوتنام بعد أربع دقائق من الاستراحة، لكن كالوم ويلسون أعاد تفوق نيوكاسل بفارق خمسة أهداف في منتصف الشوط الثاني.
وقطع نيوكاسل خطوة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذ رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.
ويتساوى نيوكاسل مع مانشستر يونايتد لكنه خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه رابع الترتيب.
وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 32 مباراة.
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