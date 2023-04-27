أرتيتا: لا أصدق أننا نافسنا مانشستر سيتي كل هذه الفترة

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينغ هالاند "المذهل" بعد الفوز الرائع على ضيفه أرسنال 4-1 يوم الأربعاء، ليحكم قبضته على مصيره نحو لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أكد مواطنه ميكيل أرتيتا أن فريقه "لن يستسلم" بعد أن أفلتت الامور من يديه.

بعدما تصدر الترتيب لمعظم الموسم، استمرت عقدة أرسنال في الدوري أمام سيتي حيث خسر المباريات الـ12 الأخيرة جميعها ضده ويبدو مسعاه نحو لقب أول في الدوري منذ العام 2004 في خطر.

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قال أرتيتا: التحليل واضح، فاز الفريق الأفضل في المباراة. لقد كانوا في أفضل حالاتهم خاصة في الشوط الأول ولم نكن قريبين من مستوانا.

وأكد في الوقت ذاته أن فريقه لن يستسلم في المباريات الخميس المتبقية: نحن هنا قبل خمس مباريات من النهاية. هؤلاء اللاعبون يستحقون الكثير من الاشادة لأنهم (قاتلوا) تسعة أشهر ونصف ضد هذا الفريق.

وتابع: إنها أمسية صعبة ولكن علينا النهوض، والقيام بخطوة الى الوراء لنرى أننا نجحنا في التنافس مع هذا الفريق، إنه أمر لا يصدق بالفعل بصراحة.

وأردف: لكننا ما زلنا نريد المنافسة ولن نستسلم أبدًا. تتبقى خمس مباريات ويمكن أن يحدث أي شيء. عليك أن تؤمن حتى لو كان الامر صعبًا الليلة.