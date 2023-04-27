اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك المصري

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل.
وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الخميس أن الاجتماع الطارئ سيكون لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قرر الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري لكرة القدم التي ستقام بين فريقه والأهلي يوم الخامس من مايو المقبل من أرض الملعب وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي.
وقال منصور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إنه قرر عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين في أي مسابقة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء الدوري أو كأس مصر أو السوبر المصري.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، في حين فاز الزمالك بالبطولة 4 مرات.
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