النصر لوقف نزيف النقاط أمام الرائد

يسعى النصر إلى الخروج من كبوته عندما يستضيف الرائد يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، على ملعب "الأول بارك".
ولم يحقق زملاء البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الفوز في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، حيث تعادلوا مع الفيحاء سلباً وخسروا أمام الهلال بهدفين في الدوري، بالإضافة إلى خسارة صادمة أمام الوحدة 0-1 في نصف نهائي كأس الملك.
ولم يخسر النصر في آخر 13 مواجهة له أمام الرائد بالدوري (فاز 12 وتعادل مرة)، وخلال 29 مواجهة بين الفريقين في المسابقة تفوّق النصر في 23 مباراة مقابل انتصار وحيد للرائد وتعادلا في 5 مواجهات.
وسجل تاليسكا أكبر عدد من الأهداف له في دوري المحترفين أمام الرائد (5 أهداف خلال 3 مواجهات) بما في ذلك ثلاثيته الوحيدة والتي كانت أمام الرائد في الدور الأول هذا الموسم.
في المقابل، لن يكون الرائد، صاحب المركز الحادي عشر، لقمة سائغة للنصر، حيث يسعى هو الآخر للعودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مباريات بالتعادل مع الطائي والشباب والخسارة من الفتح.
وتختتم مباريات المرحلة عندما يلعب الاتفاق مع ضمك، الفتح مع الوحدة والفيحاء مع الخليج.
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