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ميار شريف
ميار شريف مصنفة 59 عالمياً

دورة مدريد: إنجاز للمصرية ميار شريف

العربية.نت
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تمكنت المصرية ميار شريف وللمرة الأولى في مسيرتها من بلوغ الدور الثالث لإحدى دورات الألف في كرة المضرب، وذلك بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة ثلاثين 6-2 و7-6 (7-3) الخميس في دورة مدريد.

وكانت المصرية، البالغة 26 عاماً والمصنفة 59 عالمياً، تخوض الدور الثاني لإحدى دورات الألف للمرة الثانية فقط بعد دورة إنديان ويلز عام 2021 حين انتهى مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا.

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وحسمت الفائزة بلقب دورة بارما الإيطالية في أكتوبر الماضي لقاءها مع كالنينيا في ساعة و35 دقيقة، لتواجه الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة خامسة والفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-4.

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