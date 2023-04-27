عمدة باريس: عرض سان جيرمان لشراء ملعب "دو برينس" سخيف

اتهمت آن هيدالغو، عمدة العاصمة الفرنسية باريس، نادي باريس سان جيرمان بتقديم عرض وصفته بالسخيف، لشراء ملعب "بارك دو برينس" المملوك للمدينة.

وأضافت هيدالغو، أن أبطال الدوري الفرنسي قدموا عرضا بمبلغ 38 مليون يورو (9ر41 مليون دولار) لشراء الملعب.

مادة اعلانية

كما ذكرت تقارير أخرى، أن باريس سان جيرمان مهتم بشراء ملعب "دو فرانس"، حيث أكدت صحيفة "ليكيب" أن النادي سيؤكد اهتمامه بشكل رسمي بالأمر يوم الخميس.

ويسعى باريس لملعب أكبر ليتناسب مع طموحات النادي، في الوقت الذي لا يلبي فيه ملعب "بارك دي برينس"، الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، طموحات النادي.

وفي حديثها لإذاعة "راديو فرنسا" قالت هيدالغو: لقد فتحنا الباب أمام إمكانية بيع الملعب لنادينا.

وأضافت: في النموذج الاقتصادي للأندية الكبرى، جميعهم يملكون ملاعبهم وهذا ما وضعناه بعين الاعتبار.

وتابعت هيدالغو: لكي تبيع، عليك أن تحترم القواعد، لأن الملعب ينتمي لأهل العاصمة وليس لي.

وأوضحت: نحن في دولة القانون وعلينا تحديد أسعار تتناسب مع السلعة، النادي عرض 38 مليون يورو، أعتقد أن ذلك سخيف إذا صحت الكلمة، لم يعد هناك أي مسار ممكن.