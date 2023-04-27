مدافع ليفربول: هذا الموسم "غريب" ولن نقبل أن يتكرر

يرى ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه قد ينهي الموسم في حالة أفضل وربما يتأهل لبطولة أوروبية لكنه اعتبر ما حدث في وقت سابق بالموسم غير مقبول.



وارتقى ليفربول للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه وست هام يونايتد ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.



ويتأخر ليفربول بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب ومانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع ومع قرب انتهاء الموسم ليس من المرجح أن يتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي حين أن التأهل للدوري الأوروبي قد يمنحه بعض الترضية فإن ألكسندر-أرنولد قال إن ليفربول يجب أن يتطور في الموسم المقبل.



وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): بعض التعديلات (يجب أن تُتخذ) يجب أن تكون مجرد كبوة عابرة. لا يمكن أن نكرر هذا الموسم مجددا، هذا ليس مقبولا.



"هذا الموسم يجب أن يكون غريبا وأن نعود في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب. هذا هو هدفنا".



وبدأ ليفربول يشبه إلى حد ما الفريق الذي فاز بالدوري عام 2020 والذي كان ندا لحامل اللقب مانشستر سيتي في بعض السباقات الملحمية.



وأشار ألكسندر-أرنولد إلى أن بعض التغييرات الخططية سمحت لليفربول باستعادة عافيته.



وواصل: نلعب بثلاثي في الدفاع لذا تغيرت أدوار الجميع. يتعين على اللاعبين المهاجمين التمركز في الفراغات ولكن هذا يمنحنا لاعبا إضافيا للمضي قدما في الهجوم ومواصلة الضغط على الفرق وهو ما كنا نفتقده هذا الموسم.



"تمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة وعليك أن تتعامل مع الضربات. نحن نستمتع الآن ونفوز بالمباريات ونكتسب بعض الزخم".



ويستضيف ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير سابع الترتيب يوم الأحد المقبل.

مادة اعلانية