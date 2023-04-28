أوراوا ريدز.. "الأغلى" و"الأكبر" في اليابان

يمتلك فريق أوراوا ريدز الياباني قائمة اللاعبين الأغلى والأكبر سنًا في بطولات اليابان المحلية، ويقود تلك القائمة مدرب يطمح للفوز بأول لقب قاري في مسيرته، وأولى بطولاته خارج بلاده.

ويستضيف الهلال السعودي نظيره الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت، على عشب ملعب الملك فهد الدولي، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع بملعب سايتاما.

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ويحتل أوراوا المركز الرابع في ترتيب الدوري الياباني لهذا الموسم، بعدما حصد 17 نقطة من 9 مباريات، فاز في خمس وتعادل مرتين وخسر مثلهما، ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر فيسيل كوبي، سجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وفي كأس الدوري الياباني الذي ينقسم إلى 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، يتواجد أوراوا في المركز الثالث للمجموعة الثانية، تعادل في جميع المواجهات الأربع التي خاضها حتى الآن، سجل الفريق هدفين واستقبل العدد ذاته بفارق أهداف صفر.

وسجل 3 لاعبون فقط أكثر من هدف واحد للفريق في الدوري، هم الجناح الياباني تاكاهيرو أكيموتو والمدافع الدنماركي أليكساندر شولز والمهاجم البالغ من العمر 36 عامًا شينزو كوروكي بواقع هدفين لكل منهم، فيما أحرز المدافع ساكاي ولاعبا الوسط أتسوكي إيتو وكايتو ياسوي والمحترف النرويجي ماريوس هويبراتن، بالإضافة إلى المهاجمين الهولنديين برايان لينسن وأليكس شالك هدفًا وحيدًا لكل منهم، مع هدف عكسي من خصوم الفريق.

يمتلك أوراوا 6 محترفين في صفوفه، المدافعان الدنماركي شولز والنرويجي هويبراتن، والجناح السويدي ديفيد كارلسون، وفي خط الهجوم: الهولنديين برايان لينسن وأليكس شالك بالإضافة إلى الغيني خوسيه كانتي، وقائد الفريق هو المدافع الذي لعب في دوريات أوروبا من قبل ساكاي، ضمن صفوف مارسيليا الفرنسي وهانوفر الألماني.

ويعد الفريق صاحب القميص الأحمر هو الأغلى بين نظرائه في الدوري الياباني، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعبيه 21.88 مليون يورو، لكنه رقم 14 من حيث القيمة السوقية في القارة الصفراء، أغلى لاعبيه هو المدافع شولز بـ 2.2 مليون يورو وهو أغلى لاعب حاليًا في الدوري الياباني، يليه في الفريق الجناح كارلسون بـ 1.8 مليون وهي قيمة المهاجم الهولندي لينسن أيضًا، وأعلى لاعبيه المحليين قيمةً هو قائد الفريق ساكاي إذ يصل سعره إلى 1.7 مليون يورو.

كما يحتل بطل الدوري المحلي 5 مرات بمسماه القديم والجديد، صدارة معدل أعمار دوري اليابان، بمتوسط أعمار يبلغ 27.2 عامًا.

لاعب الوسط الياباني تاكاهيرو سكيني هو أكثر من قام بتمريرات حاسمة لزملائه في الدوري هذا الموسم، حيث صنع 3 أهداف، وهناك 4 لاعبين لم يغادروا التشكيلة الأساسية وشاركوا في جميع مباريات الفريق بواقع 810 دقيقة لكل منهم، هم: حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا والمدافعان شولز وهويبراتن، والجناح أكيموتو.

أكثر لاعبيهم تسديدا على المرمى بالدوري هو المهاجم كوروكي بـ14 تسديدة في 9 مباريات حتى الآن، وأكثر من قام بمراوغات هو لاعب الوسط تومواكي أوكوبو (26 مراوغة)، وأدق ممرر في منتصف ملعب الخصم هو المحور كاي شيباتو وتبلغ نسبة دقته 100%، والأنجح في استعادة الكرة من الخصوم هو أتسوكي إيتو (30 مرة).

ويمكن وصف المهاجم كوروكي والحارس نيشيكاوا بالأكثر خبرة بين لاعبي الفريق، إذ يلعب الثنائي موسمهما الاحترافي رقم 17، خاض الأول 433 مباراة في مسيرته ووقف الثاني بين القائمين وتحت العارضة في 495 مناسبة.

أما الجهاز الفني، فيتواجد 4 أجانب على دكة بدلاء الفريق هم المدرب البولندي ماسيج سكورزا، ويساعده مواطناه رافال جاناس ووجسيتش ماكوسكي، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى خوان ميريت.

ويعد سكورزا أحد أشهر المدربين في بلاده، إذ تولى تدريب أغلب فرق المقدمة في بولندا، فاز بلقب الدوري أربع مرات مع ويسلا كراكوف وليخ بوزنان بالإضافة إلى ثلاثة نجاحات في الكأس البولندية، أولاً مع دايسكوبوليا ثم انتصارين متتاليين مع ليغيا وارسو موسمي 2010-2011 و2011-2012، بالإضافة إلى كأس السوبر البولندي مع بوزنان.

وخاض المدرب الذي يطمح إلى تحقيق لقبه القاري الأول، والبطولة الأولى خارج بلده، تجربتين خليجيتين كانتا مع منتخب الإمارات تحت 23 عامًا من 2018 وحتى 2020، والاتفاق السعودي بين سبتمبر 2012 ويونيو 2013.

قاد البولندي أوراوا في 13 مباراة بجميع المسابقات قبل مواجهة الهلال، انتصر في خمس وتعادل 6 مرات وخسر لقاءين.