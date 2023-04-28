توخيل يرى أنه "لم يفت الأوان" لإحراز اللقب

رأى مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل يوم الجمعة أنه "لم يفت الأوان" من أجل إنقاذ الموسم والفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، رغم الوضع المعنوي المهزوز للاعبيه وتخليهم عن الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند قبل 5 مراحل على ختام الموسم.

وقد يجد بايرن نفسه متخلفاً بفارق أربع نقاط عن غريمه دورتموند في حال فوز الأخير الجمعة على بوخوم الذي يقاتل من أجل الهبوط، لأن النادي البافاري يلعب الأحد على أرضه ضد هرتا برلين الأخير.

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ولم يفز توخيل سوى بمباراتين من أصل سبع من أجل استلامه المهمة خلفاً للمقال يوليان ناغلسمان في مارس، ضمن سلسلة تخللها الخروج من الدور ربع نهائي لكل من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي وكأس المانيا على يد فرايبورغ.

وقال توخيل الجمعة: نحن صريحون مع بعضنا البعض. نحن آخر من يخفي الحقائق. الجميع يعرف رأيي بشأن أدائنا، لكن من الأمور الجميلة في الرياضة هو أنك تحصل على فرصة لتصحيح الأمور في المباراة التالية.

وتابع: خسرنا خمس نقاط في مباراتينا الأخيرتين بعدما كنا متقدمتين في المناسبتين. لا نثق بأنفسنا في الوقت الحالي ولا نثق ببعضنا البعض بالقدر الذي نريده، لكننا ندرك ذلك ونعمل على المسألة بصراحة ونوعية.

وشدد: سنفعل كل ما يمكن لإظهار رد فعل. لم يفت الأوان.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، لكن الأمور "لم تعد في أيدينا الآن" في ما يخص الاحتفاظ باللقب وفق ما أقر توخيل.