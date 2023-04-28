كلوب يكشف عن شعوره حول اللعب في الدوري الأوروبي

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل استضافة توتنهام هوتسبير يوم الأحد أن فريقه سيغتنم فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم حيث يتطلع إلى حسم كل شيء في موسم مخيب للآمال.



ويحتل ليفربول المركز السابع بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بعد أن خاض مباراة أكثر ومن غير المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيكون سعيدا باللعب في الدوري الأوروبي، قال كلوب للصحفيين يوم الجمعة: سنأخذ ما حصلنا عليه. لم نقل إن هذا سيكون رائعا في بداية الموسم، لكن هذا الموسم علمنا بعض الأشياء. إذا كان الدوري الأوروبي فليكن الدوري الأوروبي.



"أريد أن ألعب أفضل كرة قدم ممكنة. يجب أن نركز على المباراة القادمة، مواجهة توتنهام. ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة سيكون مهما للغاية للموسم المقبل".



وعانى ليفربول من ثبات الأداء والاتساق هذا الموسم لكنه تغلب على وست هام يونايتد 2-1 خارج أرضه يوم الأربعاء الماضي ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري للمرة الأولى هذا العام.



وأضاف كلوب: من السابق لأوانه الحديث عن الاتساق. أنا سعيد بالأداء في الوقت الحالي لأنني رأيت الكثير من الأشياء التي نرغب في رؤيتها في المباريات وهذا يسعد المدرب حقا.



"نريد أن نركز على أنفسنا ولكن لا يمكننا تجاهل جودة المنافس. هناك دائما شيء يجب تحسينه. أنا سعيد تماما بالأداء في الوقت الحالي، لكن يتعين علينا الحفاظ على تركيزنا واقتناص أهم جائزة في كرة القدم وهي الثلاث نقاط".



وسيستضيف ليفربول يوم الأحد توتنهام غريمه على التأهل الأوروبي والذي لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات وتعرض لهزيمة مذلة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد الأحد الماضي.



ورغم الصعوبات الأخيرة للنادي اللندني صاحب المركز الخامس، قال كلوب إنه يشعر بالقلق من التهديد الذي تشكله الهجمات المرتدة لتوتنهام. في إشارة إلى عودة الفريق في الشوط الثاني والتعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس.



وقال المدرب الألماني: الأخطاء البسيطة يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة. لا أعرف أي شيء عن ذلك بالنسبة لتوتنهام، لكنهم أظهروا أنهم رائعون الليلة الماضية. سأكون مستعدا لأفضل فريق ممكن في توتنهام. إنهم أفضل فريق ينفذ الهجمات المرتدة في أوروبا.

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