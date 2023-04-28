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مودريتش
المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 سيغيب عن مباراتي ألميريا السبت وريال سوسييداد الثلاثاء في الدوري

مودريتش يثير القلق في ريال مدريد

مدريد - فرانس برس
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أعلن ريال مدريد الاسباني يوم الجمعة عن إصابة صانع ألعابه الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في فخذه، ما يهدد مشاركته ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وجاء في بيان على موقع النادي الملكي: بعد الفحوصات التي أجراها لوكا مودريتش، تم تشخيص إصابته في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر. سيتم تقييم تعافيه من دون تحديد موعد عودته.

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وخرج مودريتش في الدقيقة 63 خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد في الدوري ضد جيرونا 2-4 الثلاثاء ووضع الثلج على فخذه الأيسر حتى صافرة النهاية.

وأشارت الصحافة المدريدية إلى أن المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 سيغيب عن مباراتي ألميريا السبت وريال سوسييداد الثلاثاء في الدوري.

وتحوم الشكوك حول جاهزيته لنهائي كأس الملك ضد أوساسونا في السادس من مايو المقبل وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع منه.

قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد المباراة الثلاثاء: ننتظر لنرى كيف ستتطور إصابته. ليس من الواضح ما إذا كان سيعود لنهائي الكأس. هذه الإصابة تؤثر علينا، أتمنى أن يتعافى بسرعة حتى يكون جاهزًا للمباريات المهمة.

ومع تخلفه بفارق 11 نقطة عن برشلونة، يبدو لقب الدوري صعب المنال بالنسبة لريال مدريد، لذا يصب تركيزه للدفاع عن لقبه القاري والظفر بمسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى منذ 2014.

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