ميتلاند يعلن انتهاء موسم المصري عاشور

أعلن ميتلاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنماركي لكرة القدم يوم السبت انتهاء موسم لاعبه المصري إمام عاشور وعودته إلى بلاده لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.



وقال ميتلاند، صاحب المركز الثامن بين 12 فريقا بالدوري المحلي، عبر موقعه على الإنترنت إن عاشور البالغ عمره 25 عاما أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة فيبورغ يوم الاثنين الماضي وغادر الملعب.



وأضاف النادي في بيان: نأسف بشدة لأن إمام لن يتمكن من خوض المزيد من المباريات هذا الموسم. يشعر اللاعب كذلك بالاستياء لأنه لا يريد إنهاء الموسم بهذه الطريقة.



"قررنا بالاتفاق مع الطاقم الطبي عودة اللاعب لوطنه وتلقي العلاج تحت إشرف طبيب المنتخب المصري وبالقرب من عائلته".



وخاض عاشور، الذي انضم إلى ميتلاند من الزمالك في يناير كانون الثاني الماضي بعقد ينتهي في 2027، سبع مباريات بقميص الفريق سجل خلالها هدفين.

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