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ميلان
لحظة تسجيل هدف التعادل لميلان

ميلان يخطف تعادلا قاتلا من روما في مباراة اللحظات الأخيرة

روما - د ب أ
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خطف ميلان تعادلا صعبا مع مضيفه روما 1 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المباراة قريبة من النهاية بالتعادل السلبي، حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حيث سجل تامي أبراهام الهدف الأول لروما.

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وبعد أربع دقائق فقط من تقدم روما، نجح ميلان في إدراك التعادل عن طريق أليكسيس سالماكرز.

ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف روما صاحب المركز الرابع.

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