الرجاء ينعى مشجعة فارقت الحياة خارج ملعبه قبل لقاء الأهلي

نعى الرجاء البيضاوي مشجعة فارقت الحياة في محيط استاد محمد الخامس قبل انطلاق مباراة أمام الأهلي المصري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم السبت.



وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن وفاة المشجعة "نورة" نتيجة تدافع الجماهير قبل المباراة أمام بوابات الاستاد، وفتحت سلطات مدينة الدار البيضاء تحقيقا في الوفاة.



وتعادل الرجاء دون أهداف على أرضه وسط حضور جماهيري ضخم ليخرج من دور الثمانية بعدما عجز عن تعويض خسارته 2-صفر في القاهرة، ليتأهل الأهلي لقبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي.



وقال النادي المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يتقدم عزيز البدراوي رئيس الرجاء الرياضي باسمه ونيابة عن كافة مكنونات النادي بأحر عبارات التعازي لعائلة المشجعة الرجاوية نورة التي وافتها المنية قبل مباراة فريقنا أمام الأهلي المصري.

وأبلغ والد المشجعة الصحفيين أن ابنته عادت للتو من تركيا لحضور اللقاء نظرا لعشقها فريق الرجاء منذ طفولتها.

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وأوضح أن نورة، موظفة بشركة للتأمين، تعرضت لإصابات قوية في أماكن متفرقة بجسدها وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى، نافيا معاناتها من مشكلة صحية سابقة.