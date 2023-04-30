فوز "مجنون" يحيي آمال ليفربول في المشاركة الأوروبية

أحيا ليفربول آماله في المشاركة بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه توتنهام 4-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بفارق سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، مع وجود مباراة مؤجلة لليفربول، ومباراتين لمانشستر يونايتد.

مادة اعلانية

على الجانب الأخر، تجمد رصيد توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس، بعد خوضه 34 مباراة.

وتقدم ليفربول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 15 سجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول من ضربة جزاء، ليصل إلى الهدف رقم 184 في مسيرته مع ليفربول ويصعد إلى المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي بعدما تجاوز رقم روبي فاولر.

ونجح هاري كين في تسجيل هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 77 سجل سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريتشارلسون هدف التعادل لتوتنهام، وبعده بدقيقة واحدة سجل دييجو جوتا هدف الفوز لليفربول.