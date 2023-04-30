نابولي يهدر فرصة التتويج بتعادله مع ساليرنيتانا

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اكتفى نابولي المتصدر بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه سالرنيتانا ليتأجل حسم فريق المدرب لوتشيانو سباليتي للقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في 33 عاما يوم الأحد.
ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق 18 نقطة على لاتسيو ثاني الترتيب قبل ست جولات من النهاية.
ويستطيع نابولي حسم اللقب عندما يحل ضيفا على أودينيزي الخميس المقبل.
وانطلقت احتفالات جماهير نابولي عندما هز ماتياس أوليفيرا الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة 61.
لكن المهاجم بولاي ديا أدرك التعادل لسالرنيتانا قبل سبع دقائق من النهاية.
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