هالاند يقترب من رقم قياسي جديد

عادل المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (برميرليغ) والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.

وترجم هالاند (22 عاماً) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة.

مادة اعلانية

وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الخمسون لهالاند أيضاً في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.