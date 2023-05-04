السوبر المصري.. الأهلي يواجه بيراميدز بطموح اللقب الثالث عشر

يتطلع الأهلي إلى لقبه الثالث عشر في كأس السوبر المصرية لكرة القدم عندما يلاقي بيراميدز الساعي لأول ألقابه على الإطلاق الجمعة، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان مقرراً أن يلتقي الأهلي بطل كأس مصر لعام 2022 غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري، لكن الأخير اعتذر عن عدم خوض المباراة، على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

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واختار الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز وصيف مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي بديلاً.

وستكون مواجهة الجمعة الثالثة بين الأهلي وبيراميدز في الموسم الحالي، وفاز الأول في المباراتين 3-صفر في الدوري، و2-1 بعد التمديد في نهائي مسابقة الكأس في أبريل الماضي.

ويغيب إكرامي عن مباراة الجمعة بعد إيقافه لمدة شهرين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب تناوله مواد محظورة، والسعيد للإصابة أمام الأهلي نفسه في نهائي الكأس.

وقال كولر مدرب الأهلي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: الأهلي لا يشبع من البطولات وكل بطولة يدخلها يتطلع لإحرازها، وهذا يتوافق مع شخصيتي حيث أسعى للفوز دائماً.

وأكد أن "بيراميدز لديه دوافع كثيرة أمامنا لحصد أول بطولة في تاريخه، وهذا سيزيد من صعوبة المباراة".

واعتبر المدرب السويسري أن "اعتذار الزمالك لم يغير في خططي، فبراميدز فريق كبير أيضاً، ونعرفه جيداً ولعبنا معه مؤخراً في نهائي الكأس".

من جهته، قال البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز: لدينا حماسة كبيرة لإحراز أول بطولة في تاريخ النادي الذي تأسس حديثاً، بينما الأهلي فريق كبير في مصر وإفريقيا ولعب نهائيات كثيرة ويملك خبرة فيها.

وأضاف أن "بيراميدز لعب نهائيات عدة ولم يوفّق، وهذا يحفزنا للفوز بأول بطولة".

وسبق لبيراميدز أن خسر مرتين في نهائي كأس مصر أمام الزمالك 0-3 في موسم 2018-2019، والأهلي 0-2 (2021-2022)،ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2020 أمام نهضة بركان المغربي (0-1).