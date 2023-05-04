زوجة حكيمي تفتح النار: أنا أغنى منه.. وشهرتي تتجاوزه

هاجمت هبة عبوك زوجة المدافع المغربي أشرف حكيمي، الشائعات التي زعمت طلب الممثلة الإسبانية من أصول عربية، الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من زوجها بعد البدء بإجراءات الطلاق.

واتهم حكيمي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في فبراير الماضي، قبل أن تبدأ زوجته بإجراءات الطلاق بعد فترة صمت طويل اختارت فيها العزلة وعدم الحديث عن الاتهامات التي لاحقت شريكها في الأشهر الماضية.

مادة اعلانية

وذكر تقرير على صحيفة "ماركا" أن صحافية إسبانية تُدعى ماريا باتينو قامت بسؤال عبوك حول صحة تلك المطالب، فأجابت الأخيرة وقالت: من المدهش أنهم يعتبرون أن دوافعك مالية.

وتابعت: عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، كنت أنا أكثر شهرة منه.

وأضافت: الشيء الجيد هو أنني لم أعد أتأثر بما يقولون. أريد أن أكون حذرة حتى لا يؤثر المستقبل على عائلتي. أنا أثق في العدالة والمنطق، وهما بجانبي.

ويحصل حكيمي على راتب سنوي يقارب 14 مليون يورو، وفي قانون الضرائب الفرنسي يدفع اللاعبون 52% من رواتبهم، ما يجعل اللاعب المغربي يتقاضى ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين يورو.