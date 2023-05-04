كلوب يعترف: صلاح تخلص من "اللعنة" ووافقت على طلبه

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، عن حديثه مع جناح الفريق محمد صلاح عقب إهدار الأخير ركلتي جزاء تواليًا، مؤكدًا أن الدولي المصري تخلص من اللعنة التي أصابته.
وأحرز صلاح هدفا من ركلة جزاء ليحافظ على آمال ليفربول الضئيلة في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز 1-صفر على ضيفه فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.
وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: أجرينا نقاشا قال خلاله إنه يريد أن يبقى المسدد الأول لضربات الجزاء، قلت له حسنًا، لك ذلك.
وتابع: قال أنه لا يشعر بالارتياح بعد أن أهدر ركلتي جزاء متتاليتين، لكن مع كل الأهداف التي سجلها لا يمكننا أن نحكم عليه بسبب هدفين ضائعين، لقد تخلص من اللعنة أخيرًا.
وأضاف: هذا ما قصدته حينما قلت أننا سنتكلم حول الأمر، أعلم أنكم فهمتم أنني سأقول له لا تسدد ركلات جزاء بعد الآن، لكنني قصدت حديثًا مفيدًا بين رجلين ناضجين.
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