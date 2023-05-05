الهلاليون يحلمون بفك الارتباط مع الاتحاديين.. ودخول التاريخ

يأمل 13 لاعباً هلالياً بفك الارتباط مع نظرائهم في اتحاد جدة ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بدوري أبطال آسيا وذلك عندما يلتقون بأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت في إياب المباراة النهائية.

وتعادل الهلال وأوراوا في مباراة الذهاب 1-1، وأصبح الأول مطالباً بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف للحصول على ثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا.

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ويملك لاعبو الهلال عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، عبدالله عطيف، جانغ هيون سو، أندري كاريو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، سلمان الفرج، صالح الشهري وسالم الدوسري بطولتي دوري أبطال آسيا بعدما حققها الفريق نسختي 2019 و2021 على حساب أوراوا ريد دايموندز وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويتساوى لاعبو الهلال مع نظرائهم في اتحاد جدة محمد نور وحمزة إدريس وسعود كريري وتشيكو ورضا تكر وحمد المنتشري ومناف أبوشقير ومشعل السعيد ومبروك زايد وحسين الصادق وأسامة المولد ومرزوق العتيبي وغيرهم الذين فازوا بنسختي 2004 و2005.

ويحمل الكوري الجنوبي سون تاي كون حارس مرمى كاشيما أنتلرز الياباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، إذ فاز بها مرة مع فريقه الحالي ومرتين مع مواطنه تشونبوك.