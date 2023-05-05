الهلال وأوراوا.. النهائي القاري الأكثر تكراراً في التاريخ

لا توجد مواجهة قارية في بطولات الأندية تم تكرارها أكثر من مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني، إذ يتساوى هذا اللقاء الآسيوي مع نظيريه في أوروبا وأوقيانوسيا ويتفوق على بقية القارات الأخرى.

ويستضيف أوراوا منافسه الهلال ظهر السبت في إياب دوري أبطال آسيا على عشب ملعب "سايتاما"، بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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ويعد هذا النهائي هو الأكثر تكرارا في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما جمعت المسابقة بين الطرفين 3 مرات، الأولى كانت عام 2017 وظفر بها الفريق الياباني، ثم ثأر الهلال منه في 2019 وانتزع الميدالية الذهبية، ولا تزال الكأس حائرة بين الفريقين في المواجهة الثالثة قبل لقاء الإياب.

وفي القارة الأوروبية العجوز، ظهر ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي المسابقة الأم للأندية دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات، فاز الفريق الإنجليزي مرة وحيدة موسم 1980-1981، ثم رد عملاق العاصمة الإسبانية في المرتين الأخيرتين عامي 2017 و2022 بالانتصار 3-1 و1-0.

وفي القارة الأصغر أوقيانوسيا، وصل نادي أوكلاند للنهائي القاري في 10 مناسبات وفاز بها جميعها، لتصبح مباراته أمام مواطنه تيم ويلينغتون هي الأكثر تكرارًا في النهائي بـ 3 مرات متتالية بين موسمي 2014-2015 و2016-2017.

أما في القارات الثلاث المتبقية، إفريقيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية، فإن عدد النهائيات الأكثر تكرارا هو مرتين فقط.

في دوري أبطال الكونكاكاف، برزت مواجهة المكسيكيين مونتيري وسانتوس لاغونا، موسمي 2011-2012 و2012-2013، فاز الأول بكليهما.

ويحتل الأهلي المصري صدارة الفرق التي وصلت لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وأكثر من توّج بالكأس، ولعب أمام كل من الترجي والنجم الساحلي التونسيين والوداد المغربي وأشانتي كوتوكو الغاني مرتين، فيما واجه الوداد نظيره الترجي مرتين، وظهر مازيمبي الكونغولي في المباراة الأخيرة مرتين أيضًا أمام كوتوكو، وظفر الزمالك المصري مرتين باللقب من أصل 5 كؤوس يملكها على حساب شوتينغ ستارز النيجيري.

وأخيرًا في أميركا الجنوبية، تكرر النهائي مرتين بين فرق عديدة، أبرزها سانتوس البرازيلي الذي لعب مرتين ضد بينيارول الأوروغوياني، ومثلهما أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما واجه إستوديانتيس الأرجنتيني نظيره ناسيونال الأوروغوياني مرتين، ولعب ريفير بليت مع أميركا دي كالي الكولومبي نهائيين من قبل.